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غدا..نظر تجديد حبس محافظ المنوفية المتهم بالرشوة

الإثنين، 29 يناير 2018 09:42 م
غدا..نظر تجديد حبس محافظ المنوفية المتهم بالرشوة المتهم هشام عبد الباسط


كتبت أمنية الموجى
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حددت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين منذ قليل ،غدا الثلاثاء، لنظر تجديد حبس هشام عبد الباسط محافظ المنوفية المتهم بالرشوة وذلك أمام قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة.

وانتهت نيابة أمن الدولة العليا، مساء اليوم الاثنين من جلسة التحقيق مع محافظ المنوفية، فى اتهامه بالتورط فى قضية رشوة مع اثنين من رجال الأعمال.

 ويواجه المحافظ تهم تسهيل استيلاء على أراضي بمدينة السادات لصالح رجال الأعمال عقب تقاضى رشوة وتم تصوير الواقعة بالصوت والفيديو وتسجيل المكالمات بينهم وعلى إثرها تم القبض عليه، موضحا أن أحد العاملين السابقين فى ديوان المحافظة أرشد عن المحافظ لتورطه فى قضايا فساد.

كان ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة، فحصوا مكتب واستراحة المحافظ بمدينة شبين الكوم وتم التحفظ على الأوراق المهمة.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر قرارا بالتحفظ على أموال محافظ المنوفية هشام عبدالباسط، واثنين من رجال الأعمال على خلفية اتهامهم  بقضية رشوة ومنعهم من مغادرة البلاد.

 


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