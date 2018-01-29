غادة والي تشارك فى الدورة الـ56 للجنة التنمية الاجتماعية بنيويورك

غادة والي تشارك فى الدورة الـ56 للجنة التنمية الاجتماعية بنيويوركالإثنين، 29 يناير 2018 12:47 م
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تشارك غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في أعمال الدورة ٥٦ للجنة التنمية الاجتماعية بنيويورك التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في الفترة من ٢٩ يناير إلى ٢ فبراير ٢٠١٨.
ومن المقرر أن تلقي غادة والي كلمة مصر في الجلسة الأولى من اجتماعات الدورة والتي ستعقد اليوم ٢٩ يناير الجاري، كما من المقرر أن تلقي كلمة مجموعة الـ٧٧ حيث ترأس مصر المجموعة خلال العام الجاري.
كما ستشارك الوزيرة في الجلسة الحوارية الرئيسية للجنة كمتحدث رئيسي في الجلسة والتي ستناقش استراتيجيات القضاء على الفقر في إطار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
في ذات السياق، ستعقد مصر على هامش أعمال الدورة حدثا جانبيا وزاريا رفيع المستوى حول تعزيز الحماية الاجتماعية، والذي سيشارك فيه كل الوزراء ونوابهم المشاركون في الدورة.
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