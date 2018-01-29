طوارئ بالحجر الصحى فى المطار لمواجهة "الدفتريا"

كتب محمود عبد الغنى

أعلنت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولى، حالة الطوارئ لمواجهة أمراض الخناق "الدفتريا"، وذلك مع الركاب القادمين من اليمن وبنجلاديش، حيث أصدرت وزارة الصحة منشورات لمطالبة الأطباء بإدارة الحجر الصحي في المطار بتوسيع دائرة الاشتباه في الركاب، ومتابعة الحالة الصحية للركاب القادمين على مختلف الرحلات من الدولتين .

وصرحت مصادر مطلعة بالحجر الصحي بالمطار، بأنه وصلت تعليمات من وزارة الصحة بضرورة متابعة الحالة الصحية للركاب القادمين من اليمن وبنجلاديش بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب الخناق "الدفتريا"، وملاحظة الحالة الصحية للركاب، وإذا ظهرت أي أعراض علي أي راكب يتم عزله وإجراء الفحوصات الطبية له، كما يتم كتابة كروت الحالة الصحية للقادمين من اليمن وبنجلاديش، وإبلاغ الأطقم العاملة بشركات الطيران التي تقوم بنقل الركاب من هناك، لملاحظة الحالة الصحية للركاب أثناء الرحلة، وإبلاغ سلطات المطار إذا تلاحظ ظهور حالك إعياء وإرهاق وحمى منخفضة.

وأضافت المصادر أن أطباء الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي يقومون بمتابعة الحالة الصحية، ومتابعة كروت بيانات الركاب، وإذا تم الاشتباه في أي حالة يتم عزلها فورًا، وإجراء الفحوصات الطبية والتأكد من عدم حملها العدوى .