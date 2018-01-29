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طهران تمنح إذن خروج مدته أربعة أيام لمسجون أمريكى إيرانى

الإثنين، 29 يناير 2018 04:39 ص
طهران تمنح إذن خروج مدته أربعة أيام لمسجون أمريكى إيرانى سجن - أرشيفية


(رويترز)
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قال محام إن الحكومة الإيرانية منحت موكله الأمريكى من أصل إيرانى باقر نمازى البالغ من العمر 81 عاما والمسجون فى إيران إذن خروج لمدة أربعة أيام حتى الخميس القادم وذلك بعد خروجه من المستشفى.

وأضاف المحامى جاريد جينسر أن نمازى الذى اعتقل فى فبراير 2016 ثم أدين فى اتهامات بالتجسس ينفيها قد نقل إلى المستشفى فى وقت سابق هذا الشهر للمرة الرابعة خلال العام الأخير بعد هبوط حاد فى ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب وتعرضه لحالة من الهزال والشحوب.

وقال المحامى إن نمازى خضع لجراحة عاجلة فى القلب فى سبتمبر الماضى لتركيب منظم لضربات القلب مضيفا أن الأطباء قالوا إن الوضع فى السجن يمثل "خطورة" عليه وسيؤدى إلى تدهور حالته الصحية.

وقال نجله باباك نمازى فى بيان: "ألتمس من السلطات الإيرانية إظهار التعاطف ومنح والدى إفراجا دائما حتى يتمكن من قضاء بقية حياته مع عائلته قبل أن يتعرض لمأساة لا يمكن تفاديها".


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