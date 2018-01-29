ضبط 88 كجم صخور جيولوجية نادرة قبل تهريبها لهولندا





كتب محمود عبد الغنى

تمكنت جمارك الصادر T.H ، من ضبط محاولة تهريب كمية من الصخور الجيولوجية النادرة، ذات القيمة العلمية والتاريخية، إلى هولندا داخل طرد منتجات يدوية، وتم الغاء الشحن واتخاذ الاجراءات القانونية لمخالفة قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وقرار رئيس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البيان الجمركى رقم 464 لسنة 2018، صادر نهائى وعبارة عن 153 طرداً منتجات يدوية، بوزن 15 طن مصدرة إلى هولندا بلجنة جمركية مكونة من محمد سمير ذكري رئيس قسم الحركة ومحمود حفنى عرام وسمير عبد النبي عوض رئيسى قسم التعريفة تحت إشراف أحمد محمد رجب مدير إدارة الحركة، تبين للجنة وجود 88 كجم أحجار وصخور متنوعة ومختلفة الأحجام والأشكال، اشتبهت اللجنة فى كونها ذات قيمة تاريخية وعلمية، وأصناف أخرى من الصناعات اليدوية المتنوعة من منتجات خان الخليلى يشتبه فى أثريتها.

وبالعرض على إسحاق جندي كامل مدير الجمرك قرر عرض الأحجار و الصخور على لجنة متخصصة من المتحف الجيولوجى، والتي أفادت أن الأحجار والصخور والحفريات لا يجوز تصديرها، وأوصت بمصادرتها لصالح المتحف الجيولوجى المصرى، لأن لها مدلول علمى وحفرى ومحظور تصديرها طبقا لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

قرر كامل الخولى مدير عام جمارك الصادرات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2018 والتحفظ على المشمول.