ضبط 6 قطع سلاح نارى و17 أبيض و1476 قرصا مخدرا بالغربية





الغربية عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، اليوم الاثنين، حملة أمنية بنطاق المراكز والأقسام قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن أسفرت عن ضبط بندقية خرطوش و 3 فرد خرطوش و2 طبنجة و 5 طلقات عيار 8.5 م و 4 طلقات خرطوش وضبط 195 جرام حشيش و 1476 قرصا مخدرا كما تم ضبط 3 متهمين هاربين وضبط متهمين هاربين من المراقبة وتمكنت الحملة من ضبط عدد 11 عنصرا إجراميا و3 قضايا أموال عامة.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 17 قطعة سلاح أبيض و 4 قضايا سيطرة سايس وضبط 484 قضية آداب عامة متنوعة و57 قضية تموينية متنوعة.

كما شنت إدارة مرور الغربية بقيادة العميد أشرف مرسى مدير إدارة المرور بالغربية حملة مرورية بنطاق المراكز والأقسام لضبط السيارات التى تسير بدون رخص تسيير والمنتهية أسفرت عن ضبط 53 سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير و40 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص وضبط 490 مخالفة على نموذج 125 و 187 انتظار خاطئ و 5 سيارات لتجاوز خط السير والتصالح فى 633مخالفة فورية وتم تحصيل مبلغ 59550 جنيها تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بنتيجة الحملة وتولت النيابات التحقيق