ضبط 5122 هارب من أحكام وتحصيل 225 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية

ضبط 5122 هارب من أحكام وتحصيل 225 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربيةالإثنين، 29 يناير 2018 09:23 م
ضبط هاربين من أحكام - أرشيفية
الغربية عادل ضرة
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شنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى والأمن العام حملة أمنية مكبرة قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن لضبط الخارجين على القانون والمسجلين شقى خطر والهاربين من أحكام.
أسفرت الحملة عن ضبط 15 هاربا من حكم فى جناية وضبط 1877 هارب من أحكام فى قضايا الجنح والحبس الجزئى والمستأنف وضبط 3159 هارب من حكم فى الغرامات و71 هاربا من حكم فى مخالفات بإجمالى عدد الأحكام 5122 هارب من حكم وبلغت جملة المبالغ المتحصلة 224876 جنيهاً وتم إخطار النيابات.
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