ضبط موظف وزوجته جمعا مبالغ من مواطنين لتوظيف أبنائهم بالغربية





الغربية - عادل ضرة

تمكن العقيد مجدى عوض رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط موظف بإدارة الشئون الاجتماعية وزوجته مقيمان مركز كفر الزيات، لقيامهما بجمع مبالغ مالية من مواطنين بدعوى توظيف أبنائهم، إلا أنهم رفضوا سداد المبالغ لأصحابها.

كانت بلاغات قد تعددت أمام العقيد مجدى عوض رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، من عدد من المواطنين، بقيام م م م أ 57 سنة موظف بالشئون الاجتماعية، وزوجته م ى ى ح 51 سنة، موظفة بتجميع مبالغ مالية منهم مقابل توظيف أبنائهم فى وظائف حكومية، ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهمين، وبتقنيين الإجراءات تم ضبطهما واعترفا بارتكاب الوقائع، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تمكنت من ضبط عاطل مقيم قرية سبطاس وبحوزته فرد خرطوش و100قرص مخدر بقصد الاتجار. وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث مركز طنطا من ضبط المتهم"س.ع" 32سنة عاطل وبحوزته فرد خرطوش و100قرص مخدر بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4أيام على ذمة التحقيق.