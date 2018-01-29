ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة بطاريات السيارات بسمنود





الغربية - عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث مركز سمنود بمحافظة الغربية، باشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عماره رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة بطاريات السيارات، واعترفا بارتكاب عدد من الوقائع، وارشدا عن مكان اخفاء المسروقات.

كانت معلومات قد وردت للرائد حازم حسام رئيس مباحث مركز سمنود بقيام عاطلين مسجلين جنائيا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص فى سرقة بطاريات السيارات.

ووجه اللواء طارق حسونه مدير امن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبطهما تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، قاده العقيد محمد عماره رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، ضم المقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وضباط مباحث مركز سمنود، وبتقنيين الإجراءات، تم ضبطهما واعترفا بارتكاب عدد من الوقائع، وارشدا عن مكان اخفائها، وتم ضبطها تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.