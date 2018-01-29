video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 29 يناير 2018 04:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة بطاريات السيارات بسمنود

الإثنين، 29 يناير 2018 01:44 ص
ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة بطاريات السيارات بسمنود المتهمين


الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث مركز سمنود بمحافظة الغربية، باشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عماره رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة بطاريات السيارات، واعترفا بارتكاب عدد من الوقائع، وارشدا عن مكان اخفاء المسروقات.
 
كانت معلومات قد وردت للرائد حازم حسام رئيس مباحث مركز سمنود بقيام عاطلين مسجلين جنائيا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص فى سرقة بطاريات السيارات.
 
 ووجه اللواء طارق حسونه مدير امن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبطهما تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، قاده العقيد محمد عماره رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، ضم المقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وضباط مباحث مركز سمنود، وبتقنيين الإجراءات، تم ضبطهما واعترفا بارتكاب عدد من الوقائع، وارشدا عن مكان اخفائها، وتم ضبطها تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط موظف وزوجته جمعا مبالغ من مواطنين لتوظيف أبنائهم بالغربية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

تشكيل عصابى

سمنود



لا تفوتك
الاثنين.. قمة مصرية إثيوبية سودانية لبحث أزمة سد النهضة

الاثنين.. قمة مصرية إثيوبية سودانية لبحث أزمة سد النهضة

الوطنية للانتخابات: تلقينا مليون و134 ألف تأييد.. وغدا آخر أيام الترشح

الوطنية للانتخابات: تلقينا مليون و134 ألف تأييد.. وغدا آخر أيام الترشح

حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات

حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات

صور.. هوس الثراء السريع يقود شقيقين لاكتشاف حجر أثرى من عصر الملك إخناتون أسفل منزل قديم بديروط.. المتهمان: ظللنا نحفر حتى تفاجئنا بظهور الحجر.. وآثار أسيوط: ننتظر قرارا من النيابة لنقله إلى مخازن المتاحف

صور.. هوس الثراء السريع يقود شقيقين لاكتشاف حجر أثرى من عصر الملك إخناتون أسفل منزل قديم بديروط.. المتهمان: ظللنا نحفر حتى تفاجئنا بظهور الحجر.. وآثار أسيوط: ننتظر قرارا من النيابة لنقله إلى مخازن المتاحف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة