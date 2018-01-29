ضبط تشكيلين عصابين للاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية بشبرا الخيمة





القليوبية - نيفين طه

شنت مباحث القليوبية حملة مكبرة على مدينة شبرا الخيمة لضبط تجار المخدرات والأسلحة أسفرت الحملة عن ضبط تشكيلين للاتجار فى المخدرات والأسلحة بحوزتهم فرش حشيش وكمية من الأقراص المخدرة والأسلحة النارية وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضراللازمة وتولت النيابة التحقيق.

كانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية للواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية، تقضى بتكثيف الحملات الأمنية على مدينة شبرا الخيمة لضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة.

فقامت حملة قادها العميد حسام الحسينى رئيس المباحث وأسفرت الحملة عن ضبط عاطلين هما "م م" وشهرته "كوكاليا" 30 سنة عاطل والسابق اتهامه فى قضيتى مخدرات و"أ م" 28 سنة والسابق اتهامه فى قضيتى سرقة وشروع فى سرقة وقتل وبحوزتهما فرش حشيش و400 قرص مخدر ومبلغ مالى وفرد خرطوش بقصد الاتجار، كما تم القبض على "م ع" 30 سنة عاطل و"ج ه" 19 سنة وبحوزتهما سلاح نارى طبنجة بخزينتها 15 طلقة، ومبالغ مالى 5800 جنيه وعدد 2 هاتف محمول، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.