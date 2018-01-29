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الإثنين، 29 يناير 2018 03:14 م
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صور.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "نوستوس" لزيارة الأماكن السياحية فى مصر

الإثنين، 29 يناير 2018 03:02 م
صور.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "نوستوس" لزيارة الأماكن السياحية فى مصر لجنة السياحة والطيران المدني


كتب محمد مجدى السيسى - تصوير حازم عبد الصمد
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تناقش لجنة السياحة والطيران المدنى حاليًأ بالبرلمان برئاسة سحر طلعت مصطفى، موضوع سياحة العودة إلى الجذور، فى اجتماع بحضور السفيرة نبيلة مكرم   وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج.
 
وبدورها تسائلت رئيسة اللجنة، عن دور الوزارة فى كيفية جذب الجيل الثانى والثالث من الشباب لزيارة المعالم السياحية بمصر، وهو ما عقبت عليه الوزيرة أنها  أطلقت مبادرة تحمل عنوان "نوستوس"، سيتم تفعيلها فى الأسبوع الأول من مارس. 
 
وأشارت الوزيرة إلى أنها ستسافر لليونان 16 فبراير المقبل لوضع اللمسات النهائية لنزول مجموعة من اليونانيين، مؤكدة أن مجموعة من اليونانيين والقبرصة قد زاروا بالفعل قناة السويس، مستطردة: " كانوا مبسوطين جدا ان دا المكان اللى شارك فيه جدودهم".
 
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لجنة السياحة والطيران المدني (3)
 
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لجنة السياحة والطيران المدني (5)
 
لجنة السياحة والطيران المدني (6)
 
لجنة السياحة والطيران المدني (7)
 
لجنة السياحة والطيران المدني (8)
 
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لجنة السياحة والطيران المدني (11)
 

 


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