صور.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "نوستوس" لزيارة الأماكن السياحية فى مصر

صور.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "نوستوس" لزيارة الأماكن السياحية فى مصرالإثنين، 29 يناير 2018 03:02 م
لجنة السياحة والطيران المدني
كتب محمد مجدى السيسى - تصوير حازم عبد الصمد
إضافة تعليق
تناقش لجنة السياحة والطيران المدنى حاليًأ بالبرلمان برئاسة سحر طلعت مصطفى، موضوع سياحة العودة إلى الجذور، فى اجتماع بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج.
وبدورها تسائلت رئيسة اللجنة، عن دور الوزارة فى كيفية جذب الجيل الثانى والثالث من الشباب لزيارة المعالم السياحية بمصر، وهو ما عقبت عليه الوزيرة أنها أطلقت مبادرة تحمل عنوان "نوستوس"، سيتم تفعيلها فى الأسبوع الأول من مارس.
وأشارت الوزيرة إلى أنها ستسافر لليونان 16 فبراير المقبل لوضع اللمسات النهائية لنزول مجموعة من اليونانيين، مؤكدة أن مجموعة من اليونانيين والقبرصة قد زاروا بالفعل قناة السويس، مستطردة: " كانوا مبسوطين جدا ان دا المكان اللى شارك فيه جدودهم".
إضافة تعليق
مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير
بعد إعلان ترشحه للرئاسة..موسى مصطفى موسى فى حوار لليوم السابع: أنا مش"كومبارس".. وبرنامجى يعتمد على الشباب وأعدهم براتب 16 ألف جنيه شهريا..وأحظى بدعم 40 مليون مواطن..وانسحاب بعض المرشحين غرضه إحراج مصر.."فيديو"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة