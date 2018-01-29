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الإثنين، 29 يناير 2018 07:47 م
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صور.. منطقة الأقصر الأزهرية تشارك بأنشطة متميزة بمعرض الكتاب

الإثنين، 29 يناير 2018 05:15 م
صور.. منطقة الأقصر الأزهرية تشارك بأنشطة متميزة بمعرض الكتاب منطقة الأقصر الأزهرية


الأقصر – أحمد مرعى
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تفقد الدكتور خليفة محمد ابراهيم وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الاثنين، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 49 بأرض المعارض وكان برفقته هشام الرفاعى مستشار التربية الفنية بقطاع المعاهد.

وأشاد الدكتور خليفة إبراهيم، بما يقوم به الأزهر من جهود لإرساء السلام المجتمعى، ومحاربة الفكر المتطرف، والعمل على إرساء قيم المواطنة والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، والتعريف بقضية القدس ونصرته، مشيرا إلى أن منفذ الفتوى فى المعرض يسهم فى تلبية حاجات المستفتين وإغنائهم عن طول البحث والحيرة، وذلك ضبطا للفتوى ونشرا للدين وهناك إقبال ملحوظ ومعظم الأسئلة تختص بمجالات الحياة اليومية والزواج والطلاق وغيرها مما يهم الأسرة المصرية.

جدير بالذكر أن منطقة الأقصر الأزهرية تقدم أنشطة بجناح الأزهر تتضمن فعاليات ثقافية وعروضًا مسرحية باللغة العربية والإنجليزية وإنشادًا دينيًّا وابتهالات بأكثر من لغة، وأمسيات شعرية يُقدمها طلاب المنطقة بالإضافة لورش عمل للخطاط على رجب فى مجالات تعليم الرسم والخط العربى والزخرفى والأعمال اليدوية وورش رسم بورتريه.

منطقة الأقصر الأزهرية تشارك بأنشطة متميزة بمعرض الكتاب
منطقة الأقصر الأزهرية تشارك بأنشطة متميزة بمعرض الكتاب

 

جانب من جناح الازهر الشريف داخل معرض الكتاب
جانب من جناح الأزهر الشريف داخل معرض الكتاب

 

ابناء الاقصر يبدعون خلال معرض الكتاب بالقاهرة
أبناء الأقصر يبدعون خلال معرض الكتاب بالقاهرة

 


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