video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 29 يناير 2018 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. مركز أبنوب يحتفل بأعياد الشرطة بحضور قيادات الداخلية

الإثنين، 29 يناير 2018 02:21 م
صور.. مركز أبنوب يحتفل بأعياد الشرطة بحضور قيادات الداخلية جانب من الحضور


أسيوط - هيثم البدرى
إضافة تعليق

احتفل مركز شرطة أبنوب ولجنة المصالحات بالمركز،اليوم الاثنين، بعيد الشرطة، وذلك بقاعة اللواء هانى عويس بمركز شرطة أبنوب، وذلك لتكريم قيادات المركز الأمنية، وبحضور اللواء هانى عويس مساعد مدير الأمن لفرقة الشرق، والعميد زكريا سليمان مأمور مركز أبنوب والمقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز أبنوب، والرائد أحمد الببلاوى، والرائد هشام الخازندار من جهاز الأمن الوطنى، والرائد محمد محمود، والرائد عبد الحميد عبد الناصر، والنقيب أحمد تاج، والنقيب عمر عبد الخالق، والنقيب محمد مرسى معاونو مباحث مركز أبنوب.
 
وشارك فى الاحتفال عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين والمصالحات وعمد ومشايخ المركز ونقابة المحامين عنهم مصطفى أنور شراقة نقيب المحامين.
 
١- جانب من الحضور
جانب من الحضور

٢-حضور الحفل
حضور الحفل

٣- اقبال على الحضور
اقبال على الحضور

٤- قاعة الحفل
قاعة الحفل

٥-تقديم فقرات فنية
جانب من الحفل

٦-الحضور خلال الحفل
الحضور خلال الحفل

٧- المشايخ والعمد
 حفل عيد الشرطة

٨-حضور الحفل
حضور الحفل

٩- حفل عيد الشرطة
حفل عيد الشرطة

١٠-مركز ابنوب
مركز ابنوب
تقديم فقرات فنية
تقديم فقرات فنية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن 5 سنوات لشخص أصاب مواطنا بعاهة مستديمة فى خلافات على أرض زراعية بأسيوط

السجن 3 سنوات لشخص بتهمة سرقة سيارة بالإكراه فى أسيوط

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

عيد الشرطة

مركز ابنوب



لا تفوتك
دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

فيديو.. السيسى للإعلاميين قبيل مغادرته أديس أبابا: "اطمنوا"

فيديو.. السيسى للإعلاميين قبيل مغادرته أديس أبابا: "اطمنوا"

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

بعد إعلان ترشحه للرئاسة..موسى مصطفى موسى فى حوار لليوم السابع: أنا مش"كومبارس".. وبرنامجى يعتمد على الشباب وأعدهم براتب 16 ألف جنيه شهريا..وأحظى بدعم 40 مليون مواطن..وانسحاب بعض المرشحين غرضه إحراج مصر.."فيديو"

بعد إعلان ترشحه للرئاسة..موسى مصطفى موسى فى حوار لليوم السابع: أنا مش"كومبارس".. وبرنامجى يعتمد على الشباب وأعدهم براتب 16 ألف جنيه شهريا..وأحظى بدعم 40 مليون مواطن..وانسحاب بعض المرشحين غرضه إحراج مصر.."فيديو"

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة