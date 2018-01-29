صور.. مركز أبنوب يحتفل بأعياد الشرطة بحضور قيادات الداخلية

صور.. مركز أبنوب يحتفل بأعياد الشرطة بحضور قيادات الداخليةالإثنين، 29 يناير 2018 02:21 م
جانب من الحضور
أسيوط - هيثم البدرى
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احتفل مركز شرطة أبنوب ولجنة المصالحات بالمركز،اليوم الاثنين، بعيد الشرطة، وذلك بقاعة اللواء هانى عويس بمركز شرطة أبنوب، وذلك لتكريم قيادات المركز الأمنية، وبحضور اللواء هانى عويس مساعد مدير الأمن لفرقة الشرق، والعميد زكريا سليمان مأمور مركز أبنوب والمقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز أبنوب، والرائد أحمد الببلاوى، والرائد هشام الخازندار من جهاز الأمن الوطنى، والرائد محمد محمود، والرائد عبد الحميد عبد الناصر، والنقيب أحمد تاج، والنقيب عمر عبد الخالق، والنقيب محمد مرسى معاونو مباحث مركز أبنوب.
وشارك فى الاحتفال عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين والمصالحات وعمد ومشايخ المركز ونقابة المحامين عنهم مصطفى أنور شراقة نقيب المحامين.
جانب من الحضور
حضور الحفل
اقبال على الحضور
قاعة الحفل
جانب من الحفل
الحضور خلال الحفل
حفل عيد الشرطة
حضور الحفل
حفل عيد الشرطة
مركز ابنوب
تقديم فقرات فنية
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