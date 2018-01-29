صور.. مديرية أمن الأقصر توزع مساعدات لأسر 200 مسجون





الأقصر – أحمد مرعى

شهد كل من اللواء عصام الحملى مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء مصطفى صلاح مدير أمن الأقصر، اليوم الاثنين، فعاليات احتفالية لتقديم المساعدات ودعم أسر 170 مسجونا و44 مفرج عنهم، وذلك فى إطار دور قسم الرعاية اللاحقة بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر، تحت رعاية اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، على هامش احتفالات الذكرى 66 لعيد الشرطة.

أقيم الحفل بنادى المدينة المنورة بحضور كل من اللواء أسامة الشريف مدير الإدارة العامة للأمن المركزى لجنوب الصعيد، واللواء إبراهيم مبارك مدير إدارة البحث الجنائى بالأقصر، واللواء أحمد العجمى حكمدار المديرية، والعقيد شريف جمال مدير إدارة العلاقات العامة، والنقيب محمد خالد رئيس قسم الرعاية اللاحقة، وعدد من القيادات الأمنية.

من جانبه أكد اللواء مصطفى صلاح مدير أمن الأقصر خلال الاحتفالية، أن وزارة الداخلية تولى اهتماماً كبيراً بالجانب الإنسانى والاجتماعى لأسر السجناء والمفرج عنهم، والعمل على بث روح الأمل لديهم والتفاعل مع ما يواجههم من معوقات لسرعة اندماجهم فى المجتمع بعد قضاء العقوبة، من خلال تقديم المساعدات لهم مساهمة من الوزارة ومؤسسات المجتمع المدنى فى توفير حياة كريمة لتلك الأسر.

موضحاً أنه تم المرور على أهالى المسجونين والمفرج عنهم لتفقد حالتهم المادية لمنحهم هدايا ومساعدات العينية حيث تم تقديم مساعدات عينية لأكثر من 200 أسرة من المفرج عنهم وأسر المسجونين، شملت أجهزة كهربائية وتروسيكل وبطاطين ولحوم وكرتونة مواد غذائية، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الأورمان، وتم تقديمها لأسر 93 مسجونا بقسم شرطة الأقصر، و32 بمركز البياضية، و12 بمركز القرنة، و4 بمركز طيبة و7 بمركز أرمنت و8 بمركز إسنا، وتم توزيع مساعدات لـ44 من أسر المفرج عنهم.



مديرية أمن الأقصر توزع مساعدات لأسر 200 مسجون ومفرج عنه



المديرية تقيم الاحتفالية علي هامش الذكري 66 لعيد الشرطة



جانب من لقاء مدير الامن بأسر المسجونين والمفرج عنهم



توزيع المساعدات علي أسر المسجونين خلال الاحتفالية



قيادات الاقصر خلال احتفالية توزيع المساعدات



جانب من حضور فعاليات الاحتفالية بنادي المدينة المنورة