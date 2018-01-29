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صور.. محافظ بورسعيد يقرر صرف 125 ألف جنيه معاشات للمعلمين لعام 2017

الإثنين، 29 يناير 2018 12:41 ص
صور.. محافظ بورسعيد يقرر صرف 125 ألف جنيه معاشات للمعلمين لعام 2017 جانب من اللقاء


بورسعيد - محمد عزام
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قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس الأحد، صرف 125 ألف جنيه لجميع المعلمين بمديرية التربية والتعليم ممن أنهوا خدمتهم عام 2017 بواقع 500 جنيه لكل معلم.

 

وأكد المحافظ، بكلمته خلال حضوره حفل تكريم معاشات معلمى عام 2017 بحضور خلف الزناتى، نقيب معلمى مصر، والدكتور عاطف علم الدين، رئيس مجلس الأمناء، وعلى الألفى، نقيب المعلمين ببورسعيد، على أن هذا أقل ما يقدم للمعلمين ممن أفنوا سنوات طويلة من عمرهم فى مهنة سامية لها قيمتها ورسالتها فى المجتمع.

 

وأكد المحافظ على شعوره بالفخر لتواجده بين هذه الكوكبة والقامات الكبيرة من المعلمين بعد أن أنهوا رسالتهم داخل المدارس وأدوا رسالتهم بكل امانة وجهد وعرق. وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة لها تجربة رائدة فى تعظيم دور المدرسة والمعلم من خلال غلق مراكز الدروس الخصوصية، انطلاقا من إيمانه الراسخ بأهمية دور المدرسة فى زرع القيم والمبادئ الدينية والوطنية والإنسانية السليمة والتصدى لأى أفكار هدامة تستهدف أبنائنا.

محافظ بورسعيد يقرر صرف 125 ألف جنيه معاشات للمعلمين لعام 2017 (1)
 

 

محافظ بورسعيد يقرر صرف 125 ألف جنيه معاشات للمعلمين لعام 2017 (2)
 

 

محافظ بورسعيد يقرر صرف 125 ألف جنيه معاشات للمعلمين لعام 2017 (3)
 

 

محافظ بورسعيد يقرر صرف 125 ألف جنيه معاشات للمعلمين لعام 2017 (4)
 

 

محافظ بورسعيد يقرر صرف 125 ألف جنيه معاشات للمعلمين لعام 2017 (5)
 

 

محافظ بورسعيد يقرر صرف 125 ألف جنيه معاشات للمعلمين لعام 2017 (6)
 

 

محافظ بورسعيد يقرر صرف 125 ألف جنيه معاشات للمعلمين لعام 2017 (7)
 

 

محافظ بورسعيد يقرر صرف 125 ألف جنيه معاشات للمعلمين لعام 2017 (8)
 

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