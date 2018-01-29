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الإثنين، 29 يناير 2018 08:38 م
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صور.. متظاهرون شيعة يحرقون إطارات السيارات فى الطرق العامه ببيروت

الإثنين، 29 يناير 2018 08:27 م
صور.. متظاهرون شيعة يحرقون إطارات السيارات فى الطرق العامه ببيروت حرق إطارات السيارات


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب - رويترز )
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أشعل متظاهرون لمؤيدى رئيس مجلس النواب الشيعى اللبنانى، اليوم الاثنين، النار فى الإطارات لعرقلة طريق رئيسى فى مدينة بيروت.

وأدى الفيديو المسرب الذى وجهه وزير الخارجية جبران باسيل إلى رئيس البرلمان نبيه برى للتوتر بين مؤيدى أحزاب المسئولين والحركة الوطنية المسيحية الحرة وحركة أمل الشيعية التى نظم أعضاءها الاحتجاجات.

وجاءت الاحتجاجت بعد نشر شريط الفيديو الذى سربته وزارة الخارجية لما قيل أنهم بلطجة.

حرق إطارات السيارات
حرق إطارات السيارات
 
جانب من عمليات الحرق
جانب من عمليات الحرق

جانب من حرق إطارات السيارات
جانب من حرق إطارات السيارات
 
 
إشعال النيران
إشعال النيران

 


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