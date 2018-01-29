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صور.. لبنانيون يقطعون الطرق بسبب وصف الخارجية لرئيس النواب بـ "البلطجى"

الإثنين، 29 يناير 2018 08:27 م
صور.. لبنانيون يقطعون الطرق بسبب وصف الخارجية لرئيس النواب بـ "البلطجى" حرق إطارات السيارات


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب - رويترز )
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أشعل متظاهرون لمؤيدى رئيس مجلس النواب الشيعى اللبنانى، اليوم الاثنين، النار فى الإطارات لعرقلة طريق رئيسى فى مدينة بيروت.

وأدى الفيديو المسرب الذى وجهه وزير الخارجية جبران باسيل إلى رئيس البرلمان نبيه برى للتوتر بين مؤيدى أحزاب المسئولين والحركة الوطنية الحرة وحركة أمل التى نظم أعضاءها الاحتجاجات.

وجاءت الاحتجاجات بعد نشر شريط الفيديو الذى سربته وزارة الخارجية لما قيل أن رئيس المجلس بلطجى.

حرق إطارات السيارات
حرق إطارات السيارات
 
جانب من عمليات الحرق
جانب من عمليات الحرق

جانب من حرق إطارات السيارات
جانب من حرق إطارات السيارات
 
 
إشعال النيران
إشعال النيران
 
 
متظاهر يشعل النيران
متظاهر يشعل النيران

 

جانب من الإطارات المشتعلة
جانب من الإطارات المشتعلة
 
 
الإطارات المستعلة بالطرق
الإطارات المستعلة بالطرق

 

احتجاجات المتظاهرين
احتجاجات المتظاهرين
 
 
 
مواطن لبنانى خلال الاحتجاجات
مواطن لبنانى خلال الاحتجاجات

 

إشعال الإطارات
إشعال الإطارات

 


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