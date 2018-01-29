صور.. لبنانيون يقطعون الطرق بسبب وصف الخارجية لرئيس النواب بـ "البلطجى"





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب - رويترز )

أشعل متظاهرون لمؤيدى رئيس مجلس النواب الشيعى اللبنانى، اليوم الاثنين، النار فى الإطارات لعرقلة طريق رئيسى فى مدينة بيروت.

وأدى الفيديو المسرب الذى وجهه وزير الخارجية جبران باسيل إلى رئيس البرلمان نبيه برى للتوتر بين مؤيدى أحزاب المسئولين والحركة الوطنية الحرة وحركة أمل التى نظم أعضاءها الاحتجاجات.

وجاءت الاحتجاجات بعد نشر شريط الفيديو الذى سربته وزارة الخارجية لما قيل أن رئيس المجلس بلطجى.



حرق إطارات السيارات



جانب من عمليات الحرق



جانب من حرق إطارات السيارات



إشعال النيران



متظاهر يشعل النيران



جانب من الإطارات المشتعلة



الإطارات المستعلة بالطرق



احتجاجات المتظاهرين



مواطن لبنانى خلال الاحتجاجات