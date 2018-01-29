صور.. لبنانيون يقطعون الطرق بسبب وصف الخارجية لرئيس النواب بـ "البلطجى"الإثنين، 29 يناير 2018 08:27 م
حرق إطارات السيارات
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب - رويترز )
إضافة تعليق
أشعل متظاهرون لمؤيدى رئيس مجلس النواب الشيعى اللبنانى، اليوم الاثنين، النار فى الإطارات لعرقلة طريق رئيسى فى مدينة بيروت.
وأدى الفيديو المسرب الذى وجهه وزير الخارجية جبران باسيل إلى رئيس البرلمان نبيه برى للتوتر بين مؤيدى أحزاب المسئولين والحركة الوطنية الحرة وحركة أمل التى نظم أعضاءها الاحتجاجات.
وجاءت الاحتجاجات بعد نشر شريط الفيديو الذى سربته وزارة الخارجية لما قيل أن رئيس المجلس بلطجى.
حرق إطارات السيارات
جانب من عمليات الحرق
جانب من حرق إطارات السيارات
إشعال النيران
متظاهر يشعل النيران
جانب من الإطارات المشتعلة
الإطارات المستعلة بالطرق
احتجاجات المتظاهرين
مواطن لبنانى خلال الاحتجاجات
إشعال الإطارات
إضافة تعليق
لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى
"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة