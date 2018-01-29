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الإثنين، 29 يناير 2018 03:16 م
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صور.. رئيس هيئة الرقابة الإدارية يهنئ رئيس الوزراء بعودته لمهام عمله

الإثنين، 29 يناير 2018 02:04 م
صور.. رئيس هيئة الرقابة الإدارية يهنئ رئيس الوزراء بعودته لمهام عمله المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء


كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، بمقر هيئة الاستثمار، محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الذى حرص على تهنئته بالعودة لمباشرة مهام عمله، واستكمال تحمل المسئولية لخدمة الوطن.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن امتنانه باللفتة الطيبة لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، مشيدًا بما تقوم به الهيئة من الكشف عن وقائع الفساد بمنتهى الشفافية، والتنسيق الدائم والناجح بين الحكومة والهيئة، والذى يؤكد تكاتف كل أجهزة الدولة فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر الحديث، للانطلاق إلى آفاق جديدة وغير مسبوقة فى إطار سيادة القانون ومبدأ المحاسبة، والعمل على القضاء على الفساد بكل مظاهره، فيما تطرق اللقاء إلى عدة موضوعات مهمة يجرى دراستها فى الوقت الحالى.

 

صور رئيس الوزراء يجتمع مع وزيرة التخطيط (1)
 

صور رئيس الوزراء يجتمع مع وزيرة التخطيط (2)
 
صور رئيس الوزراء يجتمع مع وزيرة التخطيط (3)
 
صور رئيس الوزراء يجتمع مع وزيرة التخطيط (4)
 

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