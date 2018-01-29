صور.. رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو يُكرم رجال الشرطة ويهديهم شهادات تقدير





كتبت منى فهمى

كرّم المهندس وحيد بيومى، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، رجال شرطة التعمير، وقسم 15 مايو والجوازات، فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة، تقديراً من الجهاز لجهودهم، ووزع شهادات تقدير عليهم، ووقف الحضور دقيقة حداد على أرواح الشهداء، الذين أستشهدوا فداءً للوطن.

وأكد مصدر أمنى - فى تصريح لـ"اليوم السابع" مساء اليوم الاثنين - أن الاحتفالية تؤكد أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز الشرطة جزء واحد من منظومة مؤسسات الدولة، بما يحقق مصلحة المواطنين، وخلال الاحتفالية قام رئيس الجهاز بتكريم عدد من ضباط وأفراد الشرطة من كافة التخصصات، حيث شمل التكريم قيادات وأفراد قسم شرطة الإسكان والتعمير بالمدينة، وضباط وأفراد قسم شرطة 15 مايو، وضابط وأفراد وحدة مباحث قسم 15 مايو، وضباط قسم شرطة الجوازات بالمدينة .

ووجه المهندس وحيد بيومى - رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو - الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول لتحقيق الأمن والانضباط فى المدينة، وبدورهم قام الضباط والأفراد بتقديم الشكر لرئيس المدينة على جهوده فى تنظيم الاحتفالية. وتعهد الجميع ببذل المزيد من الجهد والعطاء فى العمل لتحقيق أعلى معدل للأمن فى المدينة، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

أضاف مصدر أمنى - فى تصريح لـ"اليوم السابع" مساء اليوم الاثنين - أن عيد الشرطة يجسد أسمى معانى التضحية والفداء، ونؤكد حرص رجال الشرطة على كرامة المواطن والحفاظ على أرض الوطن، واستعدادهم للتضحية بأرواحهم فى سبيله، ونؤكد اهتمامنا بتوطيد الثقة بين الشرطة والمواطنين، ونتمنى إلقاء الضوء باستمرار على بطولات رجال الشرطة فى مختلف محافظات الجمهورية، ومرتبة الشهيد عند الله كبيرة، فقد أعد الله للشهيد فى سبيله جنة مع الأنبياء، لأنهم ضحوا بأرواحهم فى سبيل الحفاظ على الوطن، فمن الواجب علينا أن نتذكر شهداء الواجب الوطنى، الذين ضحوا بأنفسهم لننعم بحياة كريمة، لذلك وقف الحضور دقيقة حداد احتراماً وتقديرا لمن بذلوا أرواحهم فداءًا للوطن .

يذكر أن جهاز الشرطة يحتفل بمرور 66 عام على ملحمة رجال الشرطة فى الإسماعيلية سنة 1952، عندما تصدوا للإنجليز ببسالة ورفضوا تسليم مبنى المحافظة، حتى أعجب الجنرال الإنجليزى اكسهام بشجاعتهم، وعندما خرجت جثثهم من المبنى، أمر جنوده بمنح الشرطة المصرية التحية العسكرية تحية لبطولاتهم.

تكريم المقدم تامر الغنام رئيس شرطة الاسكان والتعمير فى 15 مايو



جانب من الاحتفالية لتكريم رجال الشرطة فى 15 مايو



رئيس جهاز تنمية 15 مايو يلتقى رجال الشرطة بالمدينة



جانب من الاحتفالية لتكريم رجال الشرطة فى 15 مايو



جانب من الاحتفالية لتكريم رجال الشرطة فى 15 مايو



جانب من الاحتفالية لتكريم رجال الشرطة فى 15 مايو



جانب من الاحتفالية لتكريم رجال الشرطة فى 15 مايو



جانب من الاحتفالية لتكريم رجال الشرطة فى 15 مايو



جانب من الاحتفالية لتكريم رجال الشرطة فى 15 مايو



جانب من الاحتفالية لتكريم رجال الشرطة فى 15 مايو



جانب من الاحتفالية لتكريم رجال الشرطة فى 15 مايو



جانب من الاحتفالية لتكريم رجال الشرطة فى 15 مايو



جانب من الاحتفالية لتكريم رجال الشرطة فى 15 مايو



جانب من الاحتفالية لتكريم رجال الشرطة فى 15 مايو



الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء