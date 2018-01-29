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الإثنين، 29 يناير 2018 07:44 م
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صور.. رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العمل بأقسام المستشفى الجامعى

الإثنين، 29 يناير 2018 06:48 م
صور.. رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العمل بأقسام المستشفى الجامعى أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العمل بأقسام المستشفى


سوهاج محمود مقبول
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تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اليوم، يرافقه الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية الطب والدكتور حمدى سعد مدير المسشفى الجامعى، قسم جراحة العظام وجناح العمليات والمناظير، وذلك استكمالا للجولات التفقدية اليومية، لمتابعة سير العمل بالمستشفى الجامعى، حيث تفقد عنابر المرضى للتعرف على حالاتهم المرضية، والحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى.

وشملت الجولة أيضا تفقد مركز علاج الأورام ووحدة التعقيم المركزى، التي تضم 4 أجهزة خاصة بتعقيم الغيارات الطبية قبل توزيعها على الأقسام والعيادات.

كما تفقد عزيز غرفة أسطوانات الأكسجين والمغسلة، وإدارة التغذية بالمستشفى للتأكد من سلامة وجودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى.

 

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