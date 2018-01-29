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صور.. حرائق ضخمة تلتهم المنازل فى الأحياء الفقيرة بمنطقة كيجيجى الكينية

الإثنين، 29 يناير 2018 02:19 ص
صور.. حرائق ضخمة تلتهم المنازل فى الأحياء الفقيرة بمنطقة كيجيجى الكينية حرائق بمنطقة كيجيجى الكينية


كتب عبد الوهاب الجندى
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اندلعت حرائق ضخمة فى الأحياء الفقيرة بكيجيجى فى جنوب الأراضى الزراعية بالعاصمة الكينية نيروبي، مما أسفر عن انهيار العديد من المنازل.

وأظهرت صور نشرتها وكالة أنباء رويترز،  العديد من سكان الأحياء يحاولون إخماد الحرائق، التى دمرت منازلهم فى المنطقة الفقيرة، ولم يتضح على الفور أسباب الحريق.

ألسنة اللهب
ألسنة اللهب

 

حرائق كينيا
حرائق كينيا

 

رجل يقف بجوار منزله المحترق
رجل يقف بجوار منزله المحترق

 

شخص يحاول سحب أشيائه من النيران
شخص يحاول سحب أشيائه من النيران

 


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