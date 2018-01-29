صور.. تعرف على المسجد العباسى أقدم المساجد بالإسماعيلية





الإسماعيلية – جمال حراجى

المسجد العباسى بالإسماعيلية من أقدم المساجد ويقع على امتداد شارع محمد على فى مواجهة ترعة الإسماعيلية وسط المحطة الجديدة، والتى كان يطلق عليها قديما الحى العربى.

أنشأ "المسجد العباسى" الخديوى عباس الثانى عام 1892 بعد حفر قناة السويس وافتتاحها للملاحة 1869 أى بعد 23 عاما من الافتتاح.

والمسجد مربع الشكل ويعود فى طرازه إلى الشكل المعمارى العثمانى فى العمارة الإسلامية، ومدخل المسجد مزين بزخارف إسلامية واضحة، وأيضا منبره الخشبى.

يتوسط المسجد شخشيخة "فتحة تهوية" من الداخل لتحقيق التهوية المطلوبة، وتم صناعة سقف المسجد من الخشب المزين بزخارف هندسية بديعة.

ومع مرور السنوات تم ضم المسجد لهيئة الاثار والتى قامت بترميمه أكثر من مرة كان آخرها عام 2013 بعد مطالبة مجلس إدارة المسجد بالترميم والإصلاح بعد تهالك بعض الجدران وأجزاء من السقف.

ويتبع المسجد مديرية أوقاف الإسماعيلية من خلال الإشراف الإدارى وأداء الصلاة وله مجلس إدارة تشرف عليه الأوقاف، وأيضا تم إنشاء جمعية خيرية مشهرة باسم المسجد وحساب بنكى، لتلقى التبرعات من الاهالى للصرف على المسجد، تحت إشراف ومراقبة التضامن الاجتماعى بالمحافظة.



المسجد العباسى بالاسماعيلية



منبر المسجد



المسجد صورة قديمه



المنطقة المحيطة بالمسجد



اعمال الترميم التى شهدها المسجد



جانب من المسجد