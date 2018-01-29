صور.. انفجارات ضخمة قرب أكاديمية عسكرية فى العاصمة الأفغانية كابول





(رويترز)

قال شاهد إنه سمع سلسلة انفجارات فى منطقة قريبة من أكاديمية المارشال فهيم العسكرية فى العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم الإثنين.

وقال محمد إحسان وهو من سكان كابول إن الانفجارات بدأت فى حوالى الساعة الخامسة صباحا (0030 بتوقيت جرينتش) واستمرت ما لا يقل عن ساعة.

وأكد متحدث باسم شرطة كابول حدوث الواقعة داخل منشأة عسكرية قرب أكاديمية المارشال فهيم العسكرية وقال إن الموقف لم يتضح بعد.

جاءت الانفجارات بعد يوم من تفجير سيارة إسعاف فى وسط كابول أسفر عن مقتل ما يربو على 100 شخص وبعد ما يزيد على أسبوع من هجوم على فندق إنتركونتيننتال أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجومين.



الشرطة الأفغانية في محيط الحادث



آليات الشرطة الأفغانية في محيط الحادث