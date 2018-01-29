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الإثنين، 29 يناير 2018 08:39 م
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صور.. الرئيس الأمريكى: سننجز ما يتعين علينا إنجازه فى أفغانستان

الإثنين، 29 يناير 2018 08:29 م
صور.. الرئيس الأمريكى: سننجز ما يتعين علينا إنجازه فى أفغانستان عشاء عمل بالبيت الأبيض لأعضاء مجلس الأمن بالأمم المتحده


(رويترز)
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استنكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الإثنين "الفظائع" التى ارتكبتها طالبان فى أفغانستان، قائلا إن الولايات المتحدة ليست مستعدة للحديث مع الجماعة المتشددة لكنها "ستنجر ما يتعين عليها إنجازه".

وقال فى غداء مع ممثلين لمجلس الأمن "عندما ترون ما يفعلونه والفظائع التى يرتكبونها وقتل شعبهم، وهؤلاء الأشخاص نساء وأطفال، فهذا فظيع".

وأضاف: "نحن لا نتحدث مع طالبان، سننجز ما يتعين علينا إنجازه، وسنتمكن من فعل ما لم يستطع الآخرون القيام به".

 

عشاء بالبيت الأبيض
عشاء بالبيت الأبيض
 
 
نيكى هايلى وترامب وتيلرسون
نيكى هايلى وترامب وتيلرسون

 

جانب من عشاء العمل
جانب من عشاء العمل
 
 
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 نيكى هايلى وترامب  

 

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نيكى هايلى 
 
 
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ترامب وتيلرسون  
 

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