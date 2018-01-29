صور.. الانتهاء من 9 آلاف و111 وحدة سكنية وتقنين 10 آلاف فدان بطور سيناء





جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق دائما مع الشعب وحقق ما وعد به فى الفترة الرئاسية الأولى ، مشيرا إلى أن الدولة حققت من إنجازات ما يساوى عدة تريليونات من خطة إسكان وطرق وخدمات للمواطنين.

وأعلن فودة إنشاء نفق آخر موازى لنفق الشهيد أحمد حمدى بعد قرب الانتهاء من ازدواج طريق " النفق- شرم الشيخ" بطول 380 كيلو متر لتقطع المسافة لشرم الشيخ فى 3 ساعات.

وأضاف "فودة " أنه سوف يبدأ فورا تسليم 1300 وحدة سكنية من إجمالى 9111 وحدة سكنية بالمحافظة تكلفت نحو مليار ونصف جنيه .

وأوضح " فودة" أن الرئيس يتابع بنفسه الانتهاء من ازدواج طريق النفق – شرم الشيخ وكذلك جامعة الملك سالمان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد الذى نظمه شباب جنوب سيناء وحملات دعم الرئيس للترشح لفترة رئاسة ثانية بحضور كبير من قبائل جنوب سيناء والشباب والقيادات الشعبية والتنفيذية بجنوب سيناء وقد بدأ المؤتمر بافتتاح المحافظ يرافقه اللواء محمود عيسى والمحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء لمعرض منتجات جنوب سيناء مخفضة الأسعار.

وأعلن "فودة" ،أنه سوف يتم تقنين أوضاع 10 آلاف فدان بطور سيناء ، بالإضافة لعدد كبير من الأفدنة فى كل مدينة بجنوب سيناء ، مشيرا إلى أن الرئيس رفض إزالة المزارع طالما تنتج خيرا ، وأوضح فودة أسباب تأخر تسليم الوحدات السكنية بجنوب سيناء وأرجع ذلك إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف منحت الدولة فرصة للمقاولين سنة لتسليم المشروعات علاوة على البحث الذى يقوم به جهاز تنمية سيناء الذى وافق على تسليم 1300 شخص كدفعة أولى بعد انتهاء عملية البحث ، مضيفا أنه يوجد أيضا 1200 وحدة سكنية للعشوائيات بالرويسات بدون مقدمات تدفع وإيجارات مخفضة كلفتها الدولة 480 مليون جنيه.

وأكد محمود سرور رئيس اللجنة العليا للشباب بجنوب سيناء ، أنه رغم ما مر على شعب مصر من أيام عصيبة ، إلا أنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى نتطلع لغد أفضل مشيرا إلى أن جميع الشباب بجنوب سيناء يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الشيخ إبراهيم سالم جبلى كبير مشايخ جنوب سيناء ، جميع القبائل حضرت من عمق سيناء لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية ، مشيرا إلى أن حب وتأييد الرئيس سوف يظهر فى صندوق الانتخابات .

وأضافت منى سالم مقررة المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء ،أنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حصلت المرأة على حقوق كثيرة لم تتحقق من قبل من بينها قوانين كانت تطالب بها منذ عقود طويلة مثل قانون التحرش بالإضافة للتمثيل الوزارى الكبير الذى حظيت به المرأة المصرية .

وأكد الشيخ محمد موسى بريك ممثل حملة دعم الرئيس ، أن الشعب المصرى سوف يشعر بإنجازات الرئيس السيسي قريبا وخاصة بعد الانتهاء من المشروعات الكبرى.



اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أثناء المؤتمر الجماهيرى باستاد طور سيناء



مشايخ وعواقل ورجال الأزهر أثناء المؤتمر



المشاركين فى المؤتمر