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الإثنين، 29 يناير 2018 03:17 م
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صور..إبراهيم محلب يصل مقر إقامته فى دار الضيافة بالمنطقة الخضراء فى بغداد

الإثنين، 29 يناير 2018 03:06 م
صور..إبراهيم محلب يصل مقر إقامته فى دار الضيافة بالمنطقة الخضراء فى بغداد المهندس إبراهيم محلب وسفير مصر فى بغداد يصلان دار الضيافة


كتب - أحمد جمعة
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وصل المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، منذ قليل، إلى مقر إقامته فى دار الضيافة بالمنطقة الخضراء فى العاصمة العراقية بغداد، ورافق المهندس محلب سفير مصر فى بغداد علاء موسى.

المهندس إبراهيم محلب وسفير مصر فى بغداد علاء موسى

المهندس إبراهيم محلب وسفير مصر فى بغداد علاء موسى

 

ويرافق المهندس إبراهيم محلب خلال زيارته للعراق لبحث مشاركة مصر فى جهود إعادة الإعمار، عدد من الوزراء وكبار المسئولين فى عدد من الشركات المصرية.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن نائب رئيس الجمهورية العراقى إياد علاوى، ووزير العمل والشئون الاجتماعية محمد شياع السودانى، والسفير علاء موسى سفير مصر فى بغداد، كانوا فى استقبال محلب والوفد المرافق له.

المهندس إبراهيم محلب وسفير مصر فى بغداد علاء موسى بدار الضيافة لمجلس الوزراء العراقى

المهندس إبراهيم محلب وسفير مصر فى بغداد علاء موسى بدار الضيافة لمجلس الوزراء العراقى

وأكدت المصادر، على أن المهندس إبراهيم محلب سيلتقى رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى وعدد من الوزراء والمسئولين العراقيين، موضحًا أن المهندس إبراهيم محلب سيتفقد عددًا من المدن العراقية المدمرة لبحث الفرص المصرية للمشاركة فى إعمارها.

ومن جانبه، رحب رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى بمشاركة مصر فى إعادة إعمار المدن المحررة بعد إزالة الألغام، مؤكدًا على أن العراق بحاجة للإعمار فى عدة مجالات، منها القطاع الصحى والتعليمى، مشيرًا إلى وجود مجلس أعلى لإعمار العراق، لأن المحافظات العراقية كافة بحاجة للتنمية بسبب الإهمال وعدم وجود تنمية.

وأكد رئيس الوزراء العراقى  فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أن العراق طلب من الجانب الكويتى استضافة مؤتمر إعادة إعمار العراق، لافتًا إلى أن مشاريع إعادة الإعمار تعتمد بشكل أساسى على الاستثمار، مشيرًا إلى تطلعه لمشاركة الشركات المصرية التى تتمتع بخبرات واسعة فى عدد من المجالات التى يحتاجها العراق، موضحًا أن العراق فى كل المجالات يحتاج للاستثمار وإعادة الإعمار فى البلاد، مرحبا بمشاركة الشركات المصرية.


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