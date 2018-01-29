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صور.. أمريكا تسلم الأردن طائرات هليكوبتر لتعزيز أمن الحدود

الإثنين، 29 يناير 2018 03:48 ص
صور.. أمريكا تسلم الأردن طائرات هليكوبتر لتعزيز أمن الحدود أمريكا تسلم الأردن طائرات هليكوبتر


(رويترز)
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سلمت الولايات المتحدة قوة الانتشار السريع بالأردن آخر دفعة من طائرات هليكوبتر بلاك هوك بهدف تعزيز الدفاعات الحدودية للمملكة والمشاركة فى عمليات خارج الحدود ضد متشددى تنظيم داعش.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن المساعدات العسكرية للأردن، وهو أحد أكبر المتلقين للمساعدات العسكرية الخارجية، تساعد على بناء القدرات العسكرية للمملكة فى إطار استراتيجية إقليمية أوسع نطاقا.

وفى مراسم التسليم التى حضرها قائد القيادة المركزية الجنرال جوزيف فوتيل ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية الفريق الركن محمود فريحات هبطت الطائرات الهليكوبتر فى إطار عملية محاكاة لإنقاذ رهائن تنفذها القوات الخاصة.

وقال هنرى ووستر القائم بالأعمال فى السفارة الأمريكية بالأردن فى مراسم تسليم الطائرات التى أقيمت فى قاعدة الملك عبد الله الجوية على بعد 35 كيلومترا شمال شرقى العاصمة عمان: "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم جهود القوات الجوية الأردنية لحماية حدود الأردن وردع أعمال الإرهاب والمساهمة فى عمليات التحالف لهزيمة داعش".

وأضاف ووستر أن الكونجرس الأمريكى خصص 470 مليون دولار للسنة المالية 2017 للجيش الأردنى مع تخصيص جزء كبير للتدريب وقطع الغيار والأسلحة وحظائر للطائرة الهليكوبتر من طراز بلاك هوك وعددها 12.

المروحيات الأمريكية
المروحيات الأمريكية

 

تسلم الطائرات
تسلم الطائرات

 

طائرات أمريكية
طائرات أمريكية

 

هيليكوبتر
هيليكوبتر

 


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