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الإثنين، 29 يناير 2018 03:16 م
خالد صلاح
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شرطة ميناء القاهرة الجوى توزع الورود على المسافرين بمناسبة عيد الشرطة

الإثنين، 29 يناير 2018 01:15 م
شرطة ميناء القاهرة الجوى توزع الورود على المسافرين بمناسبة عيد الشرطة أحد القيادات الأمنية توزع الورود _ صورة أرشيفية


أ ش أ
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قامت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، بتوزيع الورود على المسافرين القادمين للبلاد والمغادرين بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

يأتى ذلك حرصاً من وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى، وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتوطيد أواصر الصلة بين الشرطة والمواطنين .


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عيد الشرطة



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