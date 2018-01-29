شرطة ميناء القاهرة الجوى توزع الورود على المسافرين بمناسبة عيد الشرطة

شرطة ميناء القاهرة الجوى توزع الورود على المسافرين بمناسبة عيد الشرطةالإثنين، 29 يناير 2018 01:15 م
أحد القيادات الأمنية توزع الورود _ صورة أرشيفية
أ ش أ
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قامت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، بتوزيع الورود على المسافرين القادمين للبلاد والمغادرين بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.
يأتى ذلك حرصاً من وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى، وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتوطيد أواصر الصلة بين الشرطة والمواطنين .
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