video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير عام المنوفية ومدير الأمن يشهدان احتفال نقابة المحامين بعيد الشرطة

الإثنين، 29 يناير 2018 11:37 م
سكرتير عام المنوفية ومدير الأمن يشهدان احتفال نقابة المحامين بعيد الشرطة جانب من الحفل


المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

شهد اليوم الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية، ومساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية اللواء أحمد عتمان، احتفالية المنوفية بعيد الشرطة الـ٦٦ التى نظمتها نقابة المحامين بالمنوفية داخل مقر النقابة بشبين الكوم.

وجاء ذلك بحضور الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، والعميد أيمن شاهين رئيس قطاع الأمن الوطنى بالمنوفية، والعميد صبرى عزب رئيس فرع الأمن العام بالمنوفية، والعميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، وخالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية، وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء النقابات المهنية ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة. وتضمن الحفل تكريم أسر شهداء وضحايا الشرطة تخليدا لذكراهم العطرة واحتفاءً بذويهم وأسرهم، أعقبه تكريم المتميزين من رجال الشرطة بالمحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيابة أمن الدولة تستأنف تحقيقاتها مع محافظ المنوفية المتهم بالرشوة

المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظه المنوفيه

عيد الشرطه



لا تفوتك
متحدث حملة السيسى: هدفنا التعبير عن شعبية الرئيس فى الشارع بنتائج الانتخابات

متحدث حملة السيسى: هدفنا التعبير عن شعبية الرئيس فى الشارع بنتائج الانتخابات

موسى مصطفى موسى عن موقفه من الإخوان وقطر: لا تنازل أو تصالح

موسى مصطفى موسى عن موقفه من الإخوان وقطر: لا تنازل أو تصالح

لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى

لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى

"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور

"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور

كوتينيو يزور ليفربول لتوديع زملائه

كوتينيو يزور ليفربول لتوديع زملائه

فيديو رجل يجبر حصانه على تدخين الحشيش بفرح شعبى يغضب رواد مواقع التواصل

فيديو رجل يجبر حصانه على تدخين الحشيش بفرح شعبى يغضب رواد مواقع التواصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة