سكرتير عام المنوفية ومدير الأمن يشهدان احتفال نقابة المحامين بعيد الشرطة





المنوفية - محمد فتحى

شهد اليوم الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية، ومساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية اللواء أحمد عتمان، احتفالية المنوفية بعيد الشرطة الـ٦٦ التى نظمتها نقابة المحامين بالمنوفية داخل مقر النقابة بشبين الكوم.

وجاء ذلك بحضور الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، والعميد أيمن شاهين رئيس قطاع الأمن الوطنى بالمنوفية، والعميد صبرى عزب رئيس فرع الأمن العام بالمنوفية، والعميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، وخالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية، وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء النقابات المهنية ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة. وتضمن الحفل تكريم أسر شهداء وضحايا الشرطة تخليدا لذكراهم العطرة واحتفاءً بذويهم وأسرهم، أعقبه تكريم المتميزين من رجال الشرطة بالمحافظة.