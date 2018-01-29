سقوط 8 متهمين بحوزتهم بانجو واقراص مخدرة وحشيش فى الإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على8 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والاقراص المخدرة وحشيش بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "عاطف.ص.ح"45 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير وبحوزته 60 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "سعدالدين.خ.م"20 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية وبحوزته 7 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول .

والقى ضباط الحملة القبض على كل من المتهم "عماد.ع.س"22 عاما عاطل ومقيم مدينة المستقبل والمتهم "صلاح.د.م"28 عاما دبلوم صنايع ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر.

كما تمكن ضباط الحملة من ضبط كل من المتهم "محمد.ح.ع"24 عاما عاطل ومقيم المنايف دائرة مركز ابوصوير وبحوزته 15 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 2.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمود.م.ع"30 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير وبحوزته 3 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 3 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "كريم .م.م"21 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية وبحوزته 8 قطع من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.ن.ا"29 عاما عاطل ومقيم شارع عبدالحكيم عامر وبحوزته قطعة من جوهر الحشيش.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.