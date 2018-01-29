سفير السعودية باليمن: المملكة قدمت منحا لليمن بهدف دعم الحكومة الشرعية

سفير السعودية باليمن: المملكة قدمت منحا لليمن بهدف دعم الحكومة الشرعيةالإثنين، 29 يناير 2018 01:07 ص
الرئيس اليمنى عبدر به منصور هادي
(أ ش أ)
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قال السفير السعودى لدى اليمن محمد آل جابر، إن بلاده قدمت منحا لليمن بمليارات الدولارات بهدف دعم الحكومة الشرعية.
وأوضح السفير السعودى، فى تصريحات خاصة لقناة (سكاى نيوز)، أن هناك خطة سعودية لليمن تتجاوز المساعدات الإنسانية، حيث تشمل كافة المناحى الأخرى.
وأشار محمد آل جابر إلى أن العمل على سد الفجوة المالية كان أحد عناصر الخطة السعودية لدعم اليمن، مضيفا أن المملكة ستعمل على تطوير ميناء عدن وميناء المكلا لتطوير الاقتصاد وتوفير فرص عمل.
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