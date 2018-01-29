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الإثنين، 29 يناير 2018 05:34 م
خالد صلاح
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سانوفى الفرنسية تشترى أبلينكس فى صفقة بقيمة 4.8 مليار دولار

الإثنين، 29 يناير 2018 04:04 م
سانوفى الفرنسية تشترى أبلينكس فى صفقة بقيمة 4.8 مليار دولار وسائل تكنولوجيه-ارشيفيه


رويترز
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وافقت شركة الأدوية الفرنسية سانوفى على شراء شركة التكنولوجيا الحيوية البلجيكية أبلينكس مقابل 3.9 مليار يورو (4.8 مليار دولار) فى ثانى صفقة كبيرة لها الشهر الجارى بعد شراء بيوفيراتيف الأمريكية.

والصفقة مؤشر جديد على تسارع أنشطة الاندماج والاستحواذ فى قطاع التكنولوجيا الحيوية العالمى وتأتى بعد أن رفضت أبلينكس عرضا بقيمة 2.6 مليار يورو من نوفو نورديسك الدنمركية.

وقالت سانوفى اليوم إنها ستدفع 45 يورو للسهم نقدا لأبلينكس بعلاوة 21.2 % عن سعر إغلاق سهم الشركة يوم الجمعة وبما يزيد عن مثلى سعر السهم قبل أن تكشف نوفو النقاب عن عرضها الأول.

وشهد الشهر الجارى زيادة فى صفقات بمليارات الدولارات فى قطاع التكنولوجيا الحيوية إذ دفعت شركة سيلجين الأمريكية تسعة مليارات دولار لشراء جونو ثيرابيوتكس المتخصصة فى علاج السرطان ويتوقع العديد من الخبراء عاما مزدهرا لأنشطة الاستحواذ والاندماج.

والأسبوع الماضى وافقت سانوفى على شراء بيوفيراتيف المتخصصة فى علاج مرض سيولة الدم مقابل 11.6 مليار دولار وهى أكبر صفقة لها فى سبع سنوات وسيكون لها دورا رئيسيا فى تعزيز وجودها فى علاجات الأمراض النادرة.

وقالت سانوفى إن أبلينكس ستعزز القيمة لمساهميها على المدى الطويل وإن من المتوقع ألا يكون للصفقة أى تأثير على ربحية السهم عن أنشطة سانوفى فى عامى 2018 و2019


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