سامح شكرى: مصر لا تتآمر على أحد وعلينا مواجهة التحديات للدفاع عن أراضينا





كتب أحمد سامح

قال سامح شكرى، وزير الخارجية المصرية، إن الموقف المصرى دائمًا هو عدم الانحياز والتآمر أو التدخل فى الشئون الداخلية للدول، موضحًا أن السياسة المصرية تعمل على الأساسيات الراسخة وهى منع نشوب الصراعات المسلحة وحل المشاكل والقضايا بالوسائل السليمة وأهمية الحفاظ على كيان الدول ومؤسساتها دون محاولة تطويع إرادة الشعب فى اتجاه معين.

وأضاف سامح شكرى، خلال حواره مع الإعلامى عماد أديب ببرنامج "مصر والعالم" على قناة "الحياة"، أن السياسة القطرية هى التى ستحدد مدى استمرار التوتر بين حكام الدول العربية وقطر، مؤكدًا أن الأمر مرتبط بتعديل مسار السياسة القطرية، وأن إجراءات الدول الأربع لا تستهدف الشعب القطرى، ولكنها تستهدف تعديل مسار السياسة القطرية والأضرار التى تولدت عنها.

وأكد وزير الخارجية، أنه علينا جميعا أن ندارك هذه التحديات والعمل واليقظة للدفاع عن أراضينا وحدودنا، ضد من يحاول استهداف الأمن القومى.