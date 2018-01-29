رويترز: مصر ترتب لاستلام 5 شحنات غاز مسال فى الربع الثانى من 2018





(رويترز)

قالت مصادر تجارية اليوم الإثنين إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) رتبت تسلم خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر في الربع الثاني من 2018.

ولم تتوافر تفاصيل أخرى عن صفقة الشراء، لكن مصدرا تجاريا قال إن السعر تنافسي مشيرا إلى أن شركات فرنسية وإسبانية من بين الموردين.

وقال مصدران تجاريان إن المشتريات تم ترتيبها من خلال صفقات ثنائية وليس عبر طرح مناقصات.