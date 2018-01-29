رئيس جامعة سوهاج يتابع إنتاج "مزرعة الدواجن" بمدينة الكوثر

رئيس جامعة سوهاج يتابع إنتاج "مزرعة الدواجن" بمدينة الكوثرالإثنين، 29 يناير 2018 07:34 م
جانب من الجولة
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق
تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم الاثنين، يرافقه الدكتور محمد عبدالحفيظ عميد كلية الزراعة، مزرعة الدواجن بمدينة الكوثر، عنبر بدارى التسمين، الذى يضم 3500 فرخة تزن أكثر من كيلو ونصف فى عمر 26 يوما.
وقال الدكتور طلعت الشيخ رئيس قسم إنتاج الدواجن بالكلية إن جولة رئيس الجامعة شملت أيضا، تفقد طرق التغذية الطبيعية بالعنبر، إذ دعا إلى عدم التوقف عن التربية بعد هذه الدفعة بحيث يستمر تشغيل العنابر بشكل مستمر، والمتابعة الدائمة لتلك المزارع والاستفادة منها فى الإنتاج.
إضافة تعليق
قمة ثلاثية تعيد المياه لمجاريها.. مباحثات مصرية سودانية إثيوبية اليوم حول سد النهضة.. السيسي: اطمنوا.. فيه مسؤولين والدول الثلاث يد واحدة.. ووزير الخارجية: لا يوجد وسيط.. واتفقنا على حل القضايا الفنية خلال شهر
مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة