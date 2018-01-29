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الإثنين، 29 يناير 2018 07:43 م
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رئيس جامعة سوهاج يتابع إنتاج "مزرعة الدواجن" بمدينة الكوثر

الإثنين، 29 يناير 2018 07:34 م
رئيس جامعة سوهاج يتابع إنتاج "مزرعة الدواجن" بمدينة الكوثر جانب من الجولة


سوهاج محمود مقبول
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تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم الاثنين، يرافقه الدكتور محمد عبدالحفيظ عميد كلية الزراعة، مزرعة الدواجن بمدينة الكوثر، عنبر بدارى التسمين، الذى يضم 3500 فرخة تزن أكثر من كيلو ونصف فى عمر 26 يوما.

وقال الدكتور طلعت الشيخ رئيس قسم إنتاج الدواجن بالكلية إن جولة رئيس الجامعة شملت أيضا، تفقد طرق التغذية الطبيعية بالعنبر، إذ دعا إلى عدم التوقف عن التربية بعد هذه الدفعة بحيث يستمر تشغيل العنابر بشكل مستمر، والمتابعة الدائمة لتلك المزارع والاستفادة منها فى الإنتاج.

 


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