رئيس الحكومة التونسية: 2018 ستكون سنة الاستثمار والمشاريع الكبرى

رئيس الحكومة التونسية: 2018 ستكون سنة الاستثمار والمشاريع الكبرىالإثنين، 29 يناير 2018 04:04 م
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد
تونس(أ ش أ)
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أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن "تونس تعود إلى الخارطة الاقتصادية من خلال تنشيط محركات النمو رغم الوضع المالى العام"، مشيرا إلى أن 2018 ستكون سنة الاستثمار والمشاريع الكبرى لتحقيق نمو مستدام ومندمج.
وجاء تصريح الشاهد خلال افتتاحه اليوم الاثنين الندوة الاقتصادية الدولية بعنوان "الأفاق الجديدة للاقتصاد العالمى وموقع تونس منها"، بحضور 400 شخصية من الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب، يتقدمهم رجل الاقتصاد العالمى جاك أتالى وخبراء فى مجال المالية والمجتمع المدني.
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