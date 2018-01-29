رئيس إدارة المتابعة بـ"التعليم": نسبة الشكاوى من زيادة مصروفات المدارس ضعيفة





كتب محمود طه حسين

قال صلاح عمارة، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الشكاوى من زيادة المصروفات الدراسية ضعيفة جدا، موضحا أن الإدارة المركزية للمتابعة لم تتلق شكاوى بشكل كبير من زيادة المصرفات.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمتابعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة لم ترصد شكاوى ملفته للنظر بشأن مخالفة بعض المدارس لقرار المصروفات والزيادات المقررة، لافتا إلى أنه يتم التحقيق فى أى شكوى يتم رصدها سواء من قبل أولياء الأمور أو أى جهة.

وعلى الجانب الآخر، أوضح صلاح عمارة، أن هناك تكليفات مباشرة من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم برصد البنية التكنولوجية فى المدارس الحكومية، موضحا من خلال ما تمت متابعته ورصده أن هناك مدارس تحتاج إلى زيادة فى الإمكانيات التكنولوجية، وبعضها توجد فيها إمكانيات مرتفعة وهذه نسبة كبيرة تتخطى الـ70%، من المدارس التى تمت زيارتها، كما أن بعض المدارس يحتاج إلى تجهيزات عالية فى البنية التكنولوجية بها.