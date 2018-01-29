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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الإسكان: إنشاء 5 محطات تحلية مياه بجنوب سيناء

الإثنين، 29 يناير 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الإسكان: إنشاء 5 محطات تحلية مياه بجنوب سيناء الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان


كتب محمود طه حسين
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التموين:

التموين: طرح 3500 طن سكر يوميًا بمنافذ مجمعات الوجه القبلى بسعر 9.5 للكيلو

 

التضامن:

غادة والى: تنفيذ حكم "الدستورية" بإلغاء تخفيض المعاش المبكر عن الأجر الأساسى

 

التعليم:

التعليم: 17 مارس آخر موعد للمدارس لتسليم استمارات طلاب الدبلومات للكنترولات

 

الزراعة

الزراعة: لجنة من 6 أجهزة و7 وزارة لتحديد كميات الدواجن المستوردة

نقيب الفلاحين: تنظيم مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات لتأييد الرئيس السيسى

 

وزارة الكهرباء

مصدر بالكهرباء: أسعار الشرائح الجديدة مناسبة لدخل المواطن والتطبيق يوليو المقبل

 

النقل

المترو: انتهاء تركيب بوابات التذاكر الجديدة بالخطين الأول والثانى نهاية مارس

 

القوى العاملة

عمال مصر: مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات لدعم السيسى وسيارات لنقل العمال للجان (صور)

 

الهجرة

الهجرة: توفير أتوبيسات للمصريين بالخليج لتسهيل وصولهم للمقرات الانتخابية

 

الصحة

الصحة: ضبط 45 ألف عبوة دوائية مجهولة المصدر بالصيدليات والمخازن

 

الرى

رئيس قطاع الرى: نصيب الفرد من المياه انخفض إلى أقل من 600 متر مكعب

 

الإسكان

إنشاء 5 محطات تحلية بـ5 مدن تابعة لمحافظة جنوب سيناء بـ1.672 مليار جنيه

 


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دواوين الوزارات

الصحة

نصيب الفرد من المياه

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

غيث

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