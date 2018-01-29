دفاع "أحداث العدوة" يطلب تأجيل القضية.. والمتهمون يرددون: "عايزين نفصل"





كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، نظر سماع الشهود فى محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و682 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة"، وأثناء الجلسة طالب الدفاع تأجيل الجلسة للإطلاع، وفيما ردد المتهمون هتافات من داخل القفص منها "عايزين نفصل ... عايزين نفصل"، اعتراضا على مماطلة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد زهران وسكرتارية أندراوس فهمى، وماجد منير.

وعقب سماع الشهود طالب دفاع المتهمين إرجاء الجلسة للاطلاع قبل المرافعة، وهنا اعترض المتهمون على طلب الدفاع بالتأجيل ورددوا هتافات منها: "عايزين نفصل ".

شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.