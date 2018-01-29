دبلوماسية: قوات بريطانية تدرب جنودا أوكرانيين





كييف (أ ش أ)

كتبت السفيرة البريطانية لدى أوكرانيا، جوديث جوف، إن حوالى 7 آلاف جندى أوكرانى قد تلقوا تدريبا على المهارات الدفاعية، على أيدى مدربين بريطانيين، فى إطار عمليات دوريات، تضمن التدريب على المهارات العسكرية والدعم اللوجستي.

وغردت جوف عبر موقع تواصل اجتماعى "تويتر" قائلة: "رغم برودة الجو بعض الشيء، إلا أنه من دواع سرورى أن التقى بالقوات البريطانية التى تقوم بتدريب القوات المسلحة الأوكرانية على المهارات الدفاعية".

وأضافت "بريطانيا ما برحت ملتزمة بتقديم الدعم لأوكرانيا، " بحسب ما اوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم الأوكرانية.