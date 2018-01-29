دبلوماسية: قوات بريطانية تدرب جنودا أوكرانيين

دبلوماسية: قوات بريطانية تدرب جنودا أوكرانيينالإثنين، 29 يناير 2018 06:39 م
الجيش البريطانى
كييف (أ ش أ)
إضافة تعليق
كتبت السفيرة البريطانية لدى أوكرانيا، جوديث جوف، إن حوالى 7 آلاف جندى أوكرانى قد تلقوا تدريبا على المهارات الدفاعية، على أيدى مدربين بريطانيين، فى إطار عمليات دوريات، تضمن التدريب على المهارات العسكرية والدعم اللوجستي.
وغردت جوف عبر موقع تواصل اجتماعى "تويتر" قائلة: "رغم برودة الجو بعض الشيء، إلا أنه من دواع سرورى أن التقى بالقوات البريطانية التى تقوم بتدريب القوات المسلحة الأوكرانية على المهارات الدفاعية".
وأضافت "بريطانيا ما برحت ملتزمة بتقديم الدعم لأوكرانيا، " بحسب ما اوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم الأوكرانية.
إضافة تعليق
قمة ثلاثية تعيد المياه لمجاريها.. مباحثات مصرية سودانية إثيوبية اليوم حول سد النهضة.. السيسي: اطمنوا.. فيه مسؤولين والدول الثلاث يد واحدة.. ووزير الخارجية: لا يوجد وسيط.. واتفقنا على حل القضايا الفنية خلال شهر
مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة