داعش الإرهابى يعلن مسؤوليتها عن هجوم فى العاصمة الأفغانية كابول





(رويترز)

أعلن تنظيم داعش عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له مسؤوليته عن هجوم قرب أكاديمية عسكرية فى العاصمة الأفغانية كابول اليوم الإثنين.

كان مسؤول بوزارة الدفاع الأفغانية قال إن ما لا يقل عن أربعة مسلحين هاجموا موقعا للجيش قرب واحدة من الأكاديميات العسكرية الكبرى فى أفغانستان اليوم الاثنين وقتلوا جنديا واحدا على الأقل وأصابوا ثلاثة آخرين.