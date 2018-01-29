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الإثنين، 29 يناير 2018 08:29 ص
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داعش الإرهابى يعلن مسؤوليتها عن هجوم فى العاصمة الأفغانية كابول

الإثنين، 29 يناير 2018 07:25 ص
داعش الإرهابى يعلن مسؤوليتها عن هجوم فى العاصمة الأفغانية كابول تفجير - أرشفية


(رويترز)
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أعلن تنظيم داعش عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له مسؤوليته عن هجوم قرب أكاديمية عسكرية فى العاصمة الأفغانية كابول اليوم الإثنين.

كان مسؤول بوزارة الدفاع الأفغانية قال إن ما لا يقل عن أربعة مسلحين هاجموا موقعا للجيش قرب واحدة من الأكاديميات العسكرية الكبرى فى أفغانستان اليوم الاثنين وقتلوا جنديا واحدا على الأقل وأصابوا ثلاثة آخرين.


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