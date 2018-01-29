video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 29 يناير 2018 08:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خبير سياسى يكشف لـ"اليوم السابع" أسباب مقاطعة المعارضة السورية لمؤتمر سوتشى

الإثنين، 29 يناير 2018 06:47 م
خبير سياسى يكشف لـ"اليوم السابع" أسباب مقاطعة المعارضة السورية لمؤتمر سوتشى الباحث والمحاضر المصرى فى جامعة نيجنى نوفجورود الروسية عمرو الديب


كتب مؤمن مختار
إضافة تعليق

انطلق مؤتمر الحوار الوطنى السورى، اليوم الاثنين، فى مدينة سوتشي الروسية، وسط اعتراضات واسعة من جانب فصائل المعارضة السورية، وغياب ملحوظ لوفد الحكومة السورية، وغضب من موسكو التى كانت ترغب في مشاركة سورية واسعة.

وأكد الباحث والمحاضر المصرى فى جامعة نيجنى نوفجورود الروسية عمرو الديب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن دعوة أطراف عديدة من مختلف أطياف حركات المعارضة السورية، ممثلي الأقليات، شيوخ القبائل السورية، ممثلي النقابات العمالية السورية ورؤساء الأحزاب إلى تجتماعات سوتشى فى الفترة من 29 إلى 30 يناير تعكس رغبة روسيا الصادقة فى إنهاء الصراع الدائر فى سوريا منذ ما يقرب من 7 سنوات وذلك استنادا على قرار مجلس الأمن 2254 الخاص بتحديد مستقبل سوريا السياسي.

وأشار الباحث المصرى أنه تم بالفعل اليوم وأمس تستقبل وفود وصل عددها لأكثر من 1500 مشارك لتكون اجتماعات سوتشى الأكبر من حيث العدد منذ بداية أزمة سوريا 2011.

وأضاف الديب أنه بسبب الموقف الأمريكى المعارض لهذه الاجتماعات قامت بعض أطياف المعارضة السورية بإعلان مقاطعتها فعاليات اجتماعات سوتشى، وهذه المقاطعة الغير مسؤولة تعطى إشارة لعدم جدية بعض أطراف المعارضة و تعلن لنا أنه من مصلحة هذه الأطراف إطالة أمد الحرب لتحقيق المكاسب المالية والسياسية الكبيرة وهنا نقصد الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها اللامحدود لبعض أطراف المعارضة السورية.

وأشار الباحث المصرى إلى أنه هنا يجب الإشارة لدعوة كل من جمهورية مصر العربية،العراق،الأردن و المملكة السعودية لحضور هذه الاجتماعات بالإضافة إلى حضور إيران وتركيا كداعمين لأى صيغة نهائية منتظرة للمؤتمر، وهذه الدعوات لكل هذه الأطراف سواء الداخلية، الإقليمية أو الدولية ستعطي شرعية كبيرة لأى قرار منتظر إصداره فى ضوء قرار مجلس الأمن 2254.

أما رفض الولايات المتحدة لهذه الإجتماعات فهو إنعكاس واضح لسياسة الولايات المتحدة الهادفة لتقسيم سوريا وتقسيم الشعب السورى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 33 مدنياً فى غارات على شمال غرب سوريا

تركيا تكثف غاراتها على شمال سوريا و وارتفاع حصيلة القتلى المدنيين

لودريان: لا تقدم مرتقب فى سوتشى بعد فشل مفاوضات فيينا حول سوريا

روسيا

سوتشى

سوريا

مؤتمر سوتشى

المعارضة السورية

اخبار سوريا

اخبار روسيا

اخبار سوريا اليوم

اخبار روسيا اليوم



لا تفوتك
فيديو وصور.. وكيل موسى مصطفى موسى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

فيديو وصور.. وكيل موسى مصطفى موسى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

قمة ثلاثية تعيد المياه لمجاريها.. مباحثات مصرية سودانية إثيوبية اليوم حول سد النهضة.. السيسي: اطمنوا.. فيه مسؤولين والدول الثلاث يد واحدة.. ووزير الخارجية: لا يوجد وسيط.. واتفقنا على حل القضايا الفنية خلال شهر

قمة ثلاثية تعيد المياه لمجاريها.. مباحثات مصرية سودانية إثيوبية اليوم حول سد النهضة.. السيسي: اطمنوا.. فيه مسؤولين والدول الثلاث يد واحدة.. ووزير الخارجية: لا يوجد وسيط.. واتفقنا على حل القضايا الفنية خلال شهر

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة