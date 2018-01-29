حميات أسوان تستقبل 10 حالات تسمم على متن باخرة سياحية





أسوان ندى سليم

قال مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بأسوان، أن مستشفى الحميات استقبلت 10 حالات للمصابين باشتباه في تسمم غذائى على متن باخرة سياحية قادمة من محافظة الأقصر.

واوضح " أبو المجد"، لليوم السابع، أن مرفق الإسعاف تلقى بلاغا بتسمم 30 شخص بحالة تسمم غذائى، إثر تناول وجبة غذائية، موضحا أن اغلب المصابين من الجنسية المصرية ولاتوجد بينهم أطفال، ويتراوح أعمار الحالات المصابه من سن 20 عاما أو أكثر.