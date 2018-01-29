حفل تكريم فودافون مصر ضمن أفضل 100 شركة فى مصر





كتبت: هبة السيد

اختيرت شركة فودافون مصر كواحدة من أفضل 100 شركة رائدة عاملة فى السوق المصري، وذلك ضمن فعاليات “قمة الأفضل” التى أقامتها مجلة "أموال الغد" الرائدة للاحتفاء بأفضل 100 شركة فى السوق المصرى وأفضل 50 سيدة تأثيراً فى مؤسسات الأعمال بمصر، تحت رعاية المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وبحضور لفيف من الوزراء ورجال الأعمال ورؤساء الشركات.

رئيس فودافون اثناء التكريم

وكرمت وزير الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتور سحر نصر، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، ألكسندر فرومان، وذلك تقديرا لمشوار فودافون مصر المتميز والناجح فى السوق المصري، والإشادة بجهودها فى إدارة عملياتها بمصر ونجاحها فى تحقيق أعلى النسب وفقا للمعايير المالية والاقتصادية المنضبطة .



نهى سعد

وشملت المعايير تحليل الشركة فى سوق البورصة المصرية والأرباح التى حققتها خلال عام 2017، بالإضافة إلى العائدات، والقيمة السوقية. وتعتبر فودافون مصر من الشركات الأكثر تأثيرًا وحضورًا فى السوق المصرى.



ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لفودافون مصر

كما احتفت القمة - من خلال "منتدى الخمسين" - برئيس قسم الإعلام والاتصالات الخارجية بفودافون مصر، نهى سعد، ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرا فى مؤسسات الأعمال خلال عام 2017، وذلك وفقًا لعدد من المعايير المهنية المتوافقة مع مراكز التصنيف المعتمدة.