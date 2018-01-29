حالة الطقس اليوم الاثنين 29/1/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الاثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للبرودة شمالا معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تمتد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة سقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فية من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا: يكون الطقس باردًا فى عموم المناطق، وتستمر درجات الحرارة دون مُعدلاتها المُعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً غائما على فترات، ويتوقع تساقط زخات متفرقة من الأمطار فى مناطق مختلفة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

فى خليج العقبة، الرياح: شمالية، معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا: يكون الطقس بارداً بشكل لافت فى عموم المناطق، وشديد البرودة فى البادية وجبال الشراه مع تشكل الصقيع والانجماد فيها، ويتوقع تشكل الضباب، مع تدنٍ حاد فى مدى الرؤية الأفقية، فى مناطق واسعة من المملكة بما فيها البادية والسهول والجبال الجنوبية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وبارداً نهاراً، وبارداً بشكل واضح ليلاً. هذا ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.