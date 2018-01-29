جمارك مطار القاهرة تعرض 70 سيارة وموتوسيكل فى مزاد علنى.. الأربعاء

جمارك مطار القاهرة تعرض 70 سيارة وموتوسيكل فى مزاد علنى.. الأربعاءالإثنين، 29 يناير 2018 10:49 م
مطار القاهرة الدولي - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
إضافة تعليق
تعقد يوم الأربعاء المقبل بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد 70 سيارة وموتوسيكل وارد من الخارج والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.
والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هى من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك وارد الخارج بعدد 70 سيارة وموتوسيكل ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة.
وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية والكائن بشارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير بمبلغ 300 جنيه.
إضافة تعليق
لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى
"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة