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جمارك مطار القاهرة تعرض 70 سيارة وموتوسيكل فى مزاد علنى.. الأربعاء

الإثنين، 29 يناير 2018 10:49 م
جمارك مطار القاهرة تعرض 70 سيارة وموتوسيكل فى مزاد علنى.. الأربعاء مطار القاهرة الدولي - أرشيفية


كتب محمود عبد الغنى
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تعقد يوم الأربعاء المقبل بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد 70 سيارة وموتوسيكل وارد من الخارج والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

 

والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هى من تنازلات  ومصادرات مصلحة الجمارك وارد الخارج بعدد 70 سيارة وموتوسيكل ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة.

 

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية والكائن بشارع دكتور محمد حامد فهمي  متفرع من شارع التحرير بمبلغ 300 جنيه.

 


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