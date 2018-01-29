توقف الخدمات فى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة بسبب نفاذ الوقود





غزة (أ ف ب)

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة الاثنين، توقف الخدمات الصحية فى مستشفى بيت حانون فى شمال القطاع، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وقال أشرف القدرة "توقفت الخدمات الصحية فى مستشفى بيت حانون فى شمال قطاع غزة بسبب نفاد الوقود وسيتم تحويل المرضى على المستشفيات الأخرى، ما يزيد من معاناتهم ومن الضغط والاكتظاظ فى المستشفيات الاخرى".

وأوضح القدرة أن نحو 60 ألف نسمة باتوا بلا خدمات صحية بعد توقف العمل فى المستشفى حيث كانت تعالج بعض الحالات الخطيرة.

ولا تزال المستشفيات الاخرى من بينها مستشفى الشفاء الأكبر فى غزة مفتوحة.

ويعيش فى قطاع غزة نحو مليونى شخص يعانون من حصار خانق تفرضه إسرائيل منذ نحو 10 سنوات.