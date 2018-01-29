video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 29 يناير 2018 08:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

توقف الخدمات فى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة بسبب نفاذ الوقود

الإثنين، 29 يناير 2018 05:29 م
توقف الخدمات فى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة بسبب نفاذ الوقود الرئيس الفلسطينى محمود عباس


غزة (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة الاثنين، توقف الخدمات الصحية فى مستشفى بيت حانون فى شمال القطاع، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وقال أشرف القدرة "توقفت الخدمات الصحية فى مستشفى بيت حانون فى شمال قطاع غزة بسبب نفاد الوقود وسيتم تحويل المرضى على المستشفيات الأخرى، ما يزيد من معاناتهم ومن الضغط والاكتظاظ فى المستشفيات الاخرى".

وأوضح القدرة أن نحو 60 ألف نسمة باتوا بلا خدمات صحية بعد توقف العمل فى المستشفى حيث كانت تعالج بعض الحالات الخطيرة.

ولا تزال المستشفيات الاخرى من بينها مستشفى الشفاء الأكبر فى غزة مفتوحة.

ويعيش فى قطاع غزة نحو مليونى شخص يعانون من حصار خانق تفرضه إسرائيل منذ نحو  10 سنوات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة الفلسطينية: الخدمات الصحية فى "غزة" تدخل مرحلة الخطر بسبب نقص الوقود

الصحة الفلسطينية: توقف العمليات الجراحية خلال أيام لنقص المستلزمات الطبية

الصحة الفلسطينية تخصص 500 ألف دولار لحل مشكلة شركات النظافة فى غزة

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
فيديو وصور.. وكيل موسى مصطفى موسى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

فيديو وصور.. وكيل موسى مصطفى موسى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

قمة ثلاثية تعيد المياه لمجاريها.. مباحثات مصرية سودانية إثيوبية اليوم حول سد النهضة.. السيسي: اطمنوا.. فيه مسؤولين والدول الثلاث يد واحدة.. ووزير الخارجية: لا يوجد وسيط.. واتفقنا على حل القضايا الفنية خلال شهر

قمة ثلاثية تعيد المياه لمجاريها.. مباحثات مصرية سودانية إثيوبية اليوم حول سد النهضة.. السيسي: اطمنوا.. فيه مسؤولين والدول الثلاث يد واحدة.. ووزير الخارجية: لا يوجد وسيط.. واتفقنا على حل القضايا الفنية خلال شهر

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة