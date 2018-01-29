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توثيق 733 توكيلا رئاسيا حتى الآن للرئيس عبد الفتاح السيسى بشمال سيناء

الإثنين، 29 يناير 2018 12:44 ص
توثيق 733 توكيلا رئاسيا حتى الآن للرئيس عبد الفتاح السيسى بشمال سيناء توكيلات للرئيس السيسى ـ أرشيفية


شمال سيناء ـ محمد حسين
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أفادت مصادر بمكتب الشهر العقارى بشمال سيناء حتى مساء أمس ، أن إجمالى التوكيلات الموثقة للرئاسة بشمال سيناء  خلال الأيام الماضية منذ فتح باب التوكيلات حتى الآن بلغ 733 توكيلا للرئيس عبد الفتاح السيسى، وثبات التوكيلات الأخرى لباقى المرشحين المحتملين كما هى 8 بدون تغيير، منهم 5 توكيلات لخالد على، وتوكيلان باسم محمد زهران ، وتوكيل واحد لمحمد أنور السادات .

 


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