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تفريغ الكاميرات فى محيط اختطاف طالبين بكرداسة لكشف هوية المتهمين

الإثنين، 29 يناير 2018 09:32 م
تفريغ الكاميرات فى محيط اختطاف طالبين بكرداسة لكشف هوية المتهمين كاميرات مراقبة - أرشيفية


كتب سليم على
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أمرت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، بتفريغ الكاميرات، الموجودة فى محيط واقعة اختطالف طالبين أثناء سيرهما فى الشارع وطلب فدية مليون جنيه من ذويهما مقابل إطلاق سراحهما، وذلك فى محاولة لكشف هوية المتهمين وسرعة القبض عليهم.

وكشف تفريع الكاميرات عن 7 ملثمين كانوا يستقلون سيارتين فى منطقة ناهيا بكرداسة، ويحملون أسلحة نارية وخطفوا الشابين، وأطلقوا أعيرة فى الفضاء لبث الرعب فى نفوس المارة، وفروا هاربين.

وكشفت تحقيقات المستشار طارق سعد وكيل نيابة أمبابة وكرداسة، عن، أنه أثناء سير كل من "علي . ط . ا "  17 عام ، و " انس . ع . ا" 17 عام، طالبين، يقيمان بقرية ناهيا، فوجئا بمجموعة مسلحين ترجلوا من سيارة، وخطفوهما واقتادوهما للسيارة وبعد استغاثتهما بأهل القرية، حاولوا تحريرهما لكنهم فشلوا بعدما أطلق المسلحون مجموعة من الأعيرة  فى الهواء لإبعادهم، وتمكنوا  من الهرب بالطالبين.

 وأشارت التحقيقات، إلى أن والدى الطالبين توجها إلى مركز شرطة كرداسة وحررا محضر أكدا فيه تلقيهما اتصالا هاتفيا من  مجهول يطالبهم فيه بدفع فدية مليون جنيه بواقع 500 ألف جنيه عن كل طالب مقابل إطلاق سراحهما، وأخبرهما بأنه سيعاود الاتصال بهما، للتأكد من تحضير المبلغ.

 وأضافت التحقيقات، أنه جارى استجواب الشهود لمعرفة مواصفات السيارة والمتهمين وجهة هروبهما، بالإضافة إلى تتبع أرقام الهواتف التي تلقي منها والدا المختطفين اتصالات طلب الفدية لتحديد هوية مستخدمها.


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