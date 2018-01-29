تعليم شمال سيناء تعلن انتهاء استعدادت استقبال النصف الثانى من العام الدراسى

وأوضح البيان، أنه فى هذا السياق عقدت المهندسة ليلى مرتجى وكيل الوزارة اليوم الإثنين اجتماعا ضم مديرى الإدارات التعليمية، والإدارات النوعية بالمديرية، وخلاله تم التأكيد على انتهاء الاستعدادت.

ووجهت وكيل وزارة التعليم بشمال سيناء، بضرورة الحرص على بث روح الانتماء للوطن منذ بداية اليوم الدراسى وتحية العلم والتأكيد على استلام الطلاب للكتب الدراسية قبل بداية الترم الثانى، وانتهاء استعداد المدارس من حيث الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب، والمتابعة المستمرة من خلال زيارات، والالتزام بالمواعيد الرسمية لانصراف الطلاب من المدارس.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إطلاق مسابقة بين المدارس للأفضل تميزا، حيث أن المسابقة هى مبادرة مقدمة من إدارة الجودة بالمديرية تحت عنوان " مبادرة التميز أهلا مدرستى" لأفضل مدرسة مستعدة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني لعام 2018.

وأوضح البيان ان معايير التميز هى نظافة المدرسة، الإبداع فى استقبال الطلاب، طابور الصباح والإذاعة، الجدول المدرسى، جداول المدرسين مظبوطة وموزعة عليهم، توزيع الكتب على الطلاب الإشراف اليومى الالتزام بالمواعيد ونسب حضور العاملين، الانضباط المدرسى، الزى المدرسى، وسيتم تشكيل لجنة لتقييم المدارس واختيار أفضل خمس مدارس على مستوى كل الإدارات التعليمية.